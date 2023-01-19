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СБУ убила переговорщика Киреева из-за подозрения в шпионаже в пользу России

09:27
  • четверг
  • 19 января 2023

Киреев сообщил о планах Москвы за день до начала СВО

СБУ ликвидировала финансиста и члена делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева из-за подозрений в шпионаже в пользу Москвы. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного сотрудника Службы безопасности Украины.

Киреева убили перед вторым раундом переговоров Украины с Россией в Минске. Как рассказал WSJ начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов, финансисту якобы позвонили из приемной директора контрразведки СБУ Александра Поклада, после чего тот поехал на вокзал в Киеве со своей личной охраной и агентами военной разведки. При этом Киреев предупредил их, что его могут арестовать в пути и попросил не оказывать сопротивления в этом случае. У Софийского собора к ним подъехали несколько микроавтобусов с агентами СБУ и приказали сдать оружие, после чего переговорщика увезли. Примерно через полтора часа агентов военной разведки вызвали на место, где нашли тело Киреева.

По словам Кирилла Буданова, Денис Киреев еще 23 февраля, то есть за день до начала спецоперации, передал ГУР информацию о планах Москвы.

"Если бы не Киреев, Киев, скорее всего, был бы взят", — заявил он.

О смерти Дениса Киреева стало известно в начале марта. На следующий день Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что он был их сотрудником. До 2014 года Киреев работал в банковском секторе, входил в руководящие органы Ощадбанка и Укрэксимбанка.

Спустя несколько месяцев после убийства Киреева, в июле 2022 года Владимир Зеленский уволил главу СБУ и генерального прокурора страны.  Такое решение было принято из-за многочисленных фактов госизмены со стороны сотрудников ведомств, объяснил украинский президент.

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