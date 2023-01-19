В горах Калифорнии пропал британский актер

Поиски ведут с помощью беспилотников

В горном районе американского штата Калифорния пропал актер Джулиан Сэндс, сообщает CNN.

Как уточнил представитель управления шерифа округа Сан-Бернардино, жена Сэндса заявила о его исчезновении еще 13 января. В настоящее время поисково-спасательные бригады приостановили работу из-за плохой погоды и угрозы схода лавин.

Отмечено, что поиски пока что ведутся с помощью беспилотников.

65-летний Сэндс известен, в частности, по таким фильмам и сериалам, как "Чернокнижник", "Комната с видом", "Покидая Лас-Вегас", "Тринадцать друзей Оушена", "Декстер" и "Готэм".

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