ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В горах Калифорнии пропал британский актер

09:33
  • четверг
  • 19 января 2023

Поиски ведут с помощью беспилотников

В горном районе американского штата Калифорния пропал актер Джулиан Сэндс, сообщает CNN.

Актера сериала "Зема" нашли живым в Пензе
Французский актер Омар Си удивился лицемерию Запада

Как уточнил представитель управления шерифа округа Сан-Бернардино, жена Сэндса заявила о его исчезновении еще 13 января. В настоящее время поисково-спасательные бригады приостановили работу из-за плохой погоды и угрозы схода лавин.

Отмечено, что поиски пока что ведутся с помощью беспилотников.

65-летний Сэндс известен, в частности, по таким фильмам и сериалам, как "Чернокнижник", "Комната с видом", "Покидая Лас-Вегас", "Тринадцать друзей Оушена", "Декстер" и "Готэм".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Джулиан Сэндс
Джулиан Сэндс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.