Тысячи христиан окунулись в купели в крещенскую ночь

Жителям северных регионов не помешали даже аномальные морозы

День Крещения Господня (или Богоявления) отмечают сегодня православные верующие. В храмах совершают чин великого освящения воды. А тысячи христиан в праздничную ночь окунулись в специальные купели, устроенные на реках, озерах и в море. Жителям северных регионов не помешали даже аномальные морозы.

В Якутске на Крещение - морозный туман и почти нулевая видимость, но к иорданям на реке Лена пришли сотни человек. Верующие считают - даже погода благоприятствует празднику. Тем не менее из-за аномальных морозов в Якутске специально оборудовали закрытые и подогреваемые тепловыми пушками купели.

На озере Тургояк в Челябинской области к празднику возвели великолепную часовню изо льда и снега, украшенную ярким куполом. Она построена по образу кафедрального собора Челябинска. И возвышается прямо над иорданью. А вот на на юге страны - в Новороссийске, Геленджике, Анапе - крещенские купания традиционно в море.

В Москве специально оборудованы 46 купелей. Вместо морозов в этот раз в столичный регион пришла оттепель. Температуры воздуха и воды - плюсовые. Однако и ледяной дождь, и сильный пронизывающий ветер - то еще испытание для верующих.

Дворцовый останкинский пруд - традиционно популярное место в Крещение. Здесь всегда выстраиваются большие очереди. Погружение в прорубь проходит под наблюдением медиков, сотрудников МЧС. Задерживаться на морозе они не рекомендуют. Троекратно окунулся - и сразу в тепло, в палатку к горячему чаю. А потом уже можно делиться впечатлениями.

Крещение Господне или Богоявление - один из самых главных и древних христианских праздников. Верующие в этот день вспоминают крещение Иисуса в водах Иордана. И сегодня с утра - в храмах праздничные службы. Патриарх Кирилл в Богоявленском Соборе совершил Божественную литургию и чин освящения воды.

Прихожане в этот день обычно уходят из храмов со святой водой. Считается - после освящения она обладает особыми исцеляющими свойствами. Совершить очищение в купелях можно и в течение всего сегодняшнего дня. Медики, правда, настоятельно рекомендуют тем, кто переболел ковидом или гриппом, все же воздержаться от погружения в прорубь. А священники напоминают - в этот день вся вода святая. И главное на Крещение - это исповедь и посещение храма.

Юлия Богоманшина, Наталья Тарасова, Тимофей Проймин, Сергей Долгих, "ТВ Центр"

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