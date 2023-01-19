В районе Марьинки идут ожесточенные столкновения

Российские войска используют тактику "кочующего орудия"

Украинские войска этим утром возобновили обстрелы населенных пунктов Донбасса. Под огнем - Донецк, Горловка и Макеевка. Российские артиллеристы и экипажи ВКС наносят удары по военным объектам и технике противника. Ожесточенные столкновения идут в районе Марьинки. Наши бойцы используют тактику "кочующего орудия".

Этой ночью под обстрелами находились Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Зафиксировано не менее пяти прилетов снарядов натовского калибра. За сутки националисты выпустили по территории ДНР 274 боеприпаса. Под огнем оказались Докучаевск, Горловка, Макеевка, Ясиноватая - всего около десяти населенных пунктов. Повреждены 23 жилых дома.

Контрбатарейная борьба - одна из главных задач расчетов гаубиц Д-20. Наша артиллерийская разведка и операторы беспилотников засекают огневые точки, откуда националисты бьют по Донбассу, и передают координаты в штаб. Ответ на обстрелы противника следует незамедлительно.

"Целей очень много. В основном это кочующие минометы, РСЗО, личный состав противника, то есть пехота, укрепрайоны, ну и, соответственно, операторы пунктов управления БПЛА, которые пытаются нас вскрыть", - рассказывает боец.

Ожесточенные бои сейчас идут в районе Марьинки. Этот населенный пункт также является стратегическим важным, как и недавно взятый Соледар. Нашу пехоту в Марьинке непрерывно поддерживает артиллерия. Особенно эффективно действуют РСЗО "Град". Один залп установки позволяет накрыть площадь до 14 гектаров.

Избежать потерь среди наших военнослужащих и повреждения техники позволяет тактика "кочующего орудия". После залпа машина сразу, даже не сворачивая установку, переезжает на новую позицию.

Минимальное время в зоне атаки стараются находится и летчики ВКС России. После выхода на цель - пуск ракет и мгновенный уход с отстрелом тепловых ловушек. Для противника наши Су-25 недосягаемы.

В районе Белогоровки в плен сдалась большая группа военнослужащих ВСУ. Их рассказ - очередное подтверждение неразберихи, которая творится в украинских формированиях. Эти солдаты и сержанты 91-й аэромобильной бригады пробыли в зоне боевых действий всего два дня - без связи, продуктов, а некоторые - даже без оружия.

"Меня бросили к товарищу - у него заклинило автомат. Мы сидели в землянке втроем. Ну, я покамест отдыхал, они вылезли первые. А у меня ноги больные, я вылез пока, а их уже и след простыл. Я встал - грохот, взрывы, я запутался в ветках. Еле выкарабкался, и меня человек почти что на руках вынес из леса - у меня ноги отказали", - говорит пленный.

Что делал в окопах по сути инвалид - большой вопрос. А еще пленные рассказывают, как их готовили перед отправкой на фронт. В течение месяца сотни человек кололи дрова и рыли траншеи.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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