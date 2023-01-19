США хотят помочь Украине ударить по Крыму

При этом в Вашингтоне не верят в то, что Киев сможет захватить полуостров

Как далеко может зайти Запад в накачивании Киева оружием? Журналисты New York Times пишут - настолько далеко, что уже готовы на довольно дерзкий шаг: помочь Украине ударить по Крыму.

"Администрация Байдена начинает признавать, что Киеву, возможно, потребуется сила, чтобы нанести удар, даже если такой шаг увеличивает риск эскалации. Там убеждены: если украинские военные смогут показать России, что контроль над Крымом под угрозой, это укрепит позиции Киева на будущих переговорах", - сказано в статье.

Укреплять позиции намереваются HIMARS и БМП Bradley. Главной целью, пишет издание, должен стать Крымский мост - важнейший маршрут снабжения полуострова. На идею западных кураторов Киева отреагировал посол России в США: "Риторика американских официальных лиц становится всё более воинственной. Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим. Накачивание Украины оружием приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения, создаст дополнительные трудности в бывшей советской республике. Победить Российскую Федерацию просто невозможно. Победа будет за нами".

Сотня американских бронированных машин Stryker и по меньшей мере 50 боевых машин пехоты Bradley, а еще бомбы с дальностью поражения до 150 километров - новый транш США может стать самым масштабным. По данным Associated Press, его объем составит более двух с половиной миллиардов долларов. Пока туда не войдут столь ожидаемые Киевом танки Abrams. Страх эскалации тут ни при чем - такое решение объясняют тем, что украинским войскам будет сложно эксплуатировать и обслуживать 70-тонные машины. Впрочем, танки уже готовит Британия, а в дополнение к ним - 200 единиц бронетехники.

Заявить о поставках западные страны собираются на авиабазе США в Рамштайне, где завтра пройдет заседание союзников Украины. И одним из первых в Германию направился американский министр Обороны. После давления, которое устроили зарубежные политики на канцлера Олафа Шольца в Давосе, он все-таки дал разрешение отправить Киеву немецкие танки Леопард. Но с условием - немцы не предоставят Украине танки, если США не сделают то же самое.

Политическая игра только набирает обороты. На экономическом форуме в Давосе, где Россия не участвует, о ней не говорит разве что ленивый. Так удобно, когда тебе не могут возразить лично. После трагедии с упавшим возле детского сада вертолетом в Броварах, на связь с гостями встречи вышел Владимир Зеленский, который фактически обвинил во всем Москву: "Это не случайность, потому что это произошло из-за войны, а война имеет много аспектов, не только на полях сражений - в военное время не бывает несчастных случаев. Все это результат войны. Абсолютно".

На обложках британских журналов, рассказывающих о трагедии, плачущая по другу министру МВД Елена Зеленская, очень удачно попавшая в тот момент в объективы фотографов. Ее слезы оказались зарубежной прессе важней слез матерей других погибших в катастрофе.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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