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Во Франции началась всеобщая забастовка

11:43
  • четверг
  • 19 января 2023

Ведущие профсоюзы объединились

Сегодня во Франции началась всеобщая забастовка. Ведущие профсоюзы объединились, чтобы провести массовые акции против пенсионной реформы, передает "ТВ Центр".

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По всей стране нет движения поездов и общественного транспорта, не работают нефтеперерабатывающие предприятия и школы. Ожидается, что текущие манифестации станут особенно масштабными. По оценкам экспертов, на улицы выйдут до 750 тысяч человек. Организаторы вовсе говорят о миллионе.

За порядком будут следить свыше 10 тысяч полицейских, однако некоторые правоохранители также присоединятся к шествиям.

Массовое недовольство французов вызвано повышением пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Но в правительстве уже заявили, что не намерены отказываться от реформы, даже несмотря на забастовки. А президент Эмманюэль Макрон вовсе решил оставить страну в этот день и уехал на саммит в Испанию вместе со своими министрами.

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