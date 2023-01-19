Москвичей предупредили о ветре и гололедице в четверг

Горожан просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи автомобили

Воронежская область - во власти непогоды. На регион обрушился ледяной дождь. На дорогах скользко - пешеходы передвигаются с трудом, передает "ТВ Центр".

Стихия внесла коррективы и в работу общественного транспорта. В Воронеже временно не ходят троллейбусы. Их запустят, как только улучшатся погодные условия.

Дождь и гололедица сегодня также в Москве и области. Горожан предупреждают о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду. И просят быть внимательными - не укрываться под деревьями и не парковать вблизи автомобили. А на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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