ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о ветре и гололедице в четверг

11:45
  • четверг
  • 19 января 2023

Горожан просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи автомобили

Воронежская область - во власти непогоды. На регион обрушился ледяной дождь. На дорогах скользко - пешеходы передвигаются с трудом, передает "ТВ Центр".

Стихия внесла коррективы и в работу общественного транспорта. В Воронеже временно не ходят троллейбусы. Их запустят, как только улучшатся погодные условия.

Дождь и гололедица сегодня также в Москве и области. Горожан предупреждают о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду. И просят быть внимательными - не укрываться под деревьями и не парковать вблизи автомобили. А на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Гололед
Гололед
Гололед
Гололед
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.