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В Москве открылся реабилитационный центр "Будущее Софии"

11:45
  • четверг
  • 19 января 2023

Он предназначен для детей с нервно-мышечными заболеваниями

В Москве открыли медицинский центр для реабилитации детей с нервно-мышечными заболеваниями. Он называется "Будущее Софии", и это часть масштабного проекта, сообщает "ТВ Центр".

О главных целях и планах работы руководители организации рассказали на мероприятии, где собрались также представители органов власти. Основная задача - создать комфортное пространство для детей с ограниченными возможностями.

В рамках проекта также работают два колледжа, институт и балетное училище.

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Центр "Будущее Софии"
Центр "Будущее Софии"
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