Минздрав не снижает закупки лекарств для стационаров

Медицинские организации самостоятельно планируют объем закупок

Министерство здравоохранения отреагировало на появившиеся в СМИ данные о том, что ведомство якобы снижает затраты стационаров на обеспечение лекарственными препаратами.

"Информация и выводы, приведенные в исследовании, о якобы снижении затрат стационаров на лекарственное обеспечение не соответствуют действительности", - цитирует сообщение Минздрава "Интерфакс".

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, за первые девять месяцев 2022 года затраты на лекарства в региональных и муниципальных стационарах составили 281,8 млрд рублей (25,8% от общего объема расходов). За соответствующий период 2021 года показатель был 261,8 млрд рублей (24,9%).

Что касается федеральных медицинских организаций, их затраты на лекарства в рамках базовой программы ОМС за девять месяцев 2022 года составили 23,3 млрд руб. (22,5% от общего объема расходов).

Как добавили в министерстве, медицинские организации самостоятельно планируют объем закупок лекарственных препаратов и объем необходимых ассигнований.

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