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Участники СВО смогут преподавать в российских школах

11:04
  • четверг
  • 19 января 2023

Нужно пройти соответствующую переподготовку

Бывшие участники спецоперации смогут преподавать начальную военную подготовку в школах.

Но для этого они должны пройти соответствующую переподготовку, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Те, кто выполняют свой гражданский долг в рамках СВО, могут затем преподавать в школе, но если пройдут соответствующую переподготовку", - сообщил глава Минпросвещения (цитата по "Интерфаксу").

Согласно приказу Минпросвещения России, курс основ безопасности жизнедеятельности в учебных учреждениях страны будет дополнен начальной военной подготовкой (НВП) с 1 сентября 2023 года.

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