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В США заявили, что Артемовск стал "огромной кровавой баней" для украинцев

10:54
  • четверг
  • 19 января 2023

ВСУ потеряли 70% состава

Украинские резервы, готовившиеся для контрнаступления на юге, уничтожены под Артемовском (Бахмутом).

Об этом сообщил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Бахмут стал огромной кровавой баней для украинцев. В Бахмуте у них было примерно 14-15 бригад по 4 тысячи человек. Все они теперь отведены, за исключением двух или трех. Они потеряли 70% состава", - цитирует его выступление ТАСС.

По словам Макгрегора города вокруг Артемовска сдаются, Соледар перешел в руки россиян. Артемоск в течение двух-трех недель падет.

"Украинцы пытались создать резервы для наступления на юге, в Херсоне, но эти резервы теперь потеряны в Бахмуте. У Украины теперь осталось 140-150 тысяч человек, способных воевать", - подытожил экс-советник главы Пентагона.

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