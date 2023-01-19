В России с коронавирусом госпитализировали 837 человек

Скончались 40 пациентов

За сутки в России госпитализированы 837 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 19 января, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5914 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 5154 человека, скончались 40 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 2005 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 126. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 674 человека, в Московской области – 263.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21876336 случаев заболевания, зарегистрировано 394569 летальных исходов.

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