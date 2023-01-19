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Российские войска установили контроль над пригородом Артемовска

11:56
  • четверг
  • 19 января 2023

Бои продолжаются

Основатель частной военной компании "Вагнер", бизнесмен Евгений Пригожин объявил о взятии села Клещеевка.

Клещеевка является одним из важных пригородов Артемовска (Бахмута). Населенный пункт был взят "исключительно" подразделениями ЧВК, подчеркнул Пригожин.

Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер", - сообщили в пресс-службе компании "Конкорд".

По его словам, боевые действия в том районе продолжаются. По словам бизнесмена, вопреки мнениям, что "ВСУ бежит от Артемовска", это не так.

ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК "Вагнер" метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят", - подчеркнул он.

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