Умер режиссер Николай Досталь

Постановщику было 76 лет
В Союзе кинематографистов сообщили о смерти режиссера Николая Досталя.
"Николай Николаевич скончался в среду", - сказал собеседник агентства "Интерфакс".
Постановщику было 76 лет.
Николай Досталь - советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер - родился 21 мая 1946 года. Среди наиболее известных его работ - "Облако-рай", "Раскол", "До свидания, мальчики", "Мелкий бес", "Человек на своем месте", "Завещание Ленина".
В 2008 году Досталю было присвоено звание народного артиста России.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"