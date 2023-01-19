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Умер режиссер Николай Досталь

12:07
  • четверг
  • 19 января 2023

Постановщику было 76 лет

В Союзе кинематографистов сообщили о смерти режиссера Николая Досталя.

"Николай Николаевич скончался в среду", - сказал собеседник агентства "Интерфакс".

Постановщику было 76 лет.

Николай Досталь - советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер - родился 21 мая 1946 года. Среди наиболее известных его работ - "Облако-рай", "Раскол", "До свидания, мальчики", "Мелкий бес", "Человек на своем месте", "Завещание Ленина".

В 2008 году Досталю было присвоено звание народного артиста России.

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Режиссер Николай Досталь
Режиссер Николай Досталь
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