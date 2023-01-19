Новый глава Минобороны ФРГ пообещал Киеву дальнейшую военную поддержку

Война на Украине - это "вызов для безопасности" Германии

Германия продолжит поддерживать Киев военными поставками, хоть и не является стороной конфликта.

Об этом в четверг 19 января, заявил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус после церемонии назначения.

"Германия не является стороной конфликта, но все равно мы затронуты этой войной. Речь идет о том, чтобы и далее поддерживать Украину. Именно так – материалом из бундесвера", - заявил он (цитата по РИА Новости).

Писториус отметил, что события на Украине затрагивают и Берлин, поскольку это "вызов для безопасности" Германии.

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