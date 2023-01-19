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Портрет жившего 300 лет назад князя "нарушил" ПДД

13:00
  • четверг
  • 19 января 2023

Камеры распознали портрет правителя как непристегнутого пассажира

Водитель "Газели" получил штраф за портрет дагестанского князя, жившего почти 300 лет назад.

Мужчина разместил портрет Хаджи-Давуда на спинке переднего пассажирского сиденья своей машины. На одной из дорог республики камера видеофиксации распознала изображение как непристегнутого пассажира, сообщает телеканал "Дагестан 24". Владельцу авто пришел штраф 1000 рублей.

В ГИБДД пока не отреагировали на случившееся.

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