Портрет жившего 300 лет назад князя "нарушил" ПДД

Камеры распознали портрет правителя как непристегнутого пассажира

Водитель "Газели" получил штраф за портрет дагестанского князя, жившего почти 300 лет назад.

Мужчина разместил портрет Хаджи-Давуда на спинке переднего пассажирского сиденья своей машины. На одной из дорог республики камера видеофиксации распознала изображение как непристегнутого пассажира, сообщает телеканал "Дагестан 24". Владельцу авто пришел штраф 1000 рублей.

В ГИБДД пока не отреагировали на случившееся.

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