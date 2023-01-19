Борисов доложил Путину о ситуации в космической отрасли

Встреча прошла в Кремле

Сегодня в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос". Юрий Борисов доложил президенту о ситуации в отрасли.

Путин: "О важности ракетно-космической отрасли говорить не приходится - это и наука, и народное хозяйство, и обороноспособность страны. И вопросов накопилось немало: сроки исполнения контрактов, экономика отрасли в целом, финансовое состояние, планы развития. Разумеется, конечно, мы постоянно это обсуждаем".

Борисов: "Космическая отрасль, как и весь российский ОПК, ритмично работает над всеми запланированными мероприятиями, сделано все возможное, чтобы сделать их качественно и в срок".

Глава корпорации также рассказал о пилотируемой космической программе. "Роскосмос" сейчас активно ведет работу по созданию российской орбитальной станции.

Речь зашла и о завершении строительства космодрома "Восточный". Борисов заверил, что вторая очередь стартового комплекса для ракеты-носителя "Ангара-5" будет сдана в срок. По плану, сооружение будет готово к пуску уже к концу года. В это же время завершат строительство аэродромного комплекса.

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