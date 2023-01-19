Собянин рассказал об открытии двух новых образовательных учреждений в ТиНАО

В поселении Сосенском открылась школа с дошкольным отделением и детсад

В ближайшие два года в Новой Москве построят более 70 школ и детских садов. Городские власти активно создают комфортную транспортную инфраструктуру, благоустраивают дворы и парки. Но особое внимание социальным объектам. За 10 лет в Новой Москве открыли 117 образовательных учреждений, их возводят по новым стандартам. Так, в поселении Сосенском открылась современная школа с дошкольным отделением и детский сад.

Так выглядит современное учебное пространство. Здесь удобно все: и парты, и новые кресла в коридорах, где можно отдыхать на переменах. Свой амфитеатр, как в больших вузах. 550 юных жителей Новой Москвы постигают здесь азы науки. В инженерном классе и в кабинете программирования есть и лаборатории, где изучать химию, физику и биологию можно на практике. А это место для творческого самовыражения.

Есть медиалаборатория с профессиональной студией звукозаписи, павильоном для видеосъемок и компьютерным классом. Пространство, оснащённое 3D-принтерами, лазерными резаками и другим оборудованием для изучения промышленного дизайна. А помимо спортзала, "под крышей" на школьном дворе оборудовано целое спортивное ядро - футбольный стадион, беговые дорожки и множество площадок для тренировок.

"У ребенка появляется три наставника: первое – это, конечно, родители, второе - это, мы говорим, школа и педагог, а третий - это образовательное пространство, образовательная локация на той образовательной площадке, где ребенок учится", - рассказала Мария Андрианова, директор школы № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева.

В этом здании- "умная" планировка. Оно приспособлено и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Левое крыло - для учеников средней и старшей школы. Правое отдали под детский сад. Он рассчитан на 8 групп. Бассейн, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий. Помещения можно трансформировать для игр или сна.

Образовательный комплекс открыли в новом ЖК. И это уже не первый такой в поселении. Два года назад здесь открылось школьное здание на 1300 мест и детский сад на 350. Молодая Москва активно развивается. За последние годы здесь построили 20 миллионов квадратных метров жилья. Значит нужна и социальная инфраструктура: больницы, детсады, школы. Такая задача - обязательное условие московских властей к застройщикам. Эти здания передали городу в рамках исполнения инвестиционных обязательств.

"Мы внимательно следим за тем, чтобы застройщики, возводящие новые жилые комплексы, не забывали о своих обязательствах по строительству объектов социальной инфраструктуры, в первую очередь — школ и детских садов", - заявил Сергей Собянин.

И все равно, по словам мэра, в Новой Москве пока есть дефицит учебных заведений. "Намечена большая программа: сразу шесть объектов образования, имеются в виду детские сады и школы. Конечно, город строит и свои объекты, но всё-таки большая часть этих объектов ложится на обязательства инвесторов, которые вместе с жильём должны вводить и объекты соцкультбыта", - сообщил Собянин.

Поэтому в Сосенском дополнительно открыли ещё один детский сад на 220 детей на улице Малое Понизовье. Здесь также созданы все условия для развития детей.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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