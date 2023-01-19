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Грузовик на полной скорости влетел в отбойник на МКАД

14:56
  • четверг
  • 19 января 2023

Водитель погиб

Серьезная авария на МКАД - накануне поздно вечером в районе шоссе Энтузиастов грузовик на полной скорости врезался в отбойник, передает "ТВ Центр".

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Водитель погиб на месте. По предварительным данным, грузовик подрезала легковушка, из-за чего огромная машина резко ушла влево, на полной скорости пересекла несколько полос и врезалась в отбойник, подмяв под себя автомобиль, еще один успел отскочить.

Грузовик также снес фонарный столб, а кабину оторвало и выкинуло на противоположную сторону МКАД. Там она задела проезжающую "Ладу".

Все обстоятельства аварии сейчас выясняются. В прокуратуре уточняют, что в результате ДТП травмы получил таксист.

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ДТП на МКАД
ДТП на МКАД
ДТП на МКАД
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