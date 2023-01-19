В Москве загорелось здание воскресной школы у храма Иоанна Кронштадтского

Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров

Минувшей ночью горело деревянное здание воскресной школы на территории храма Иоанна Кронштадтского на севере Москвы, сообщает "ТВ Центр".

Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. В результате происшествия пострадал один человек, у него ожоги рук. По некоторым данным, это прихожанин церкви. Якобы он случайно разлил растворитель, из-за чего и произошел пожар. При этом непонятно, что он вообще делал в школе ночью.

В настоящее время рассматриваются несколько версий произошедшего: поджег и неосторожное обращение с огнем.

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