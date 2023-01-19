ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве загорелось здание воскресной школы у храма Иоанна Кронштадтского

14:59
  • четверг
  • 19 января 2023

Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров

Минувшей ночью горело деревянное здание воскресной школы на территории храма Иоанна Кронштадтского на севере Москвы, сообщает "ТВ Центр".

Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. В результате происшествия пострадал один человек, у него ожоги рук. По некоторым данным, это прихожанин церкви. Якобы он случайно разлил растворитель, из-за чего и произошел пожар. При этом непонятно, что он вообще делал в школе ночью.

В настоящее время рассматриваются несколько версий произошедшего: поджег и неосторожное обращение с огнем.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ликвидация пожара на территории храма Иоанна Кронштадтского
Ликвидация пожара на территории храма Иоанна Кронштадтского
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.