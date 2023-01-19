Призером чемпионата в области ИИ стал 81-летний ученый из Москвы

Он решил непростую управленческую задачу

Завершился третий Всероссийский чемпионат среди проектов в области искусственного интеллекта. Одним из призеров стал самый возрастной участник - 81-летний ученый из Москвы Валерий Ардасенов, передает "ТВ Центр".

Он решил непростую управленческую задачу - разработал концепцию работы с большими данными, чтобы спрогнозировать, где и сколько посетителей находится в аэропорту "Шереметьево", в зависимости от времени и направления вылета.

"Предложил схему увеличения выручки аэропорта, благодаря предложенной схеме товарооборота. Эта схема заключается в том, чтобы снизить издержки ритейла", - рассказал Ардасенов.

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