В Подмосковье клонированная корова родила теленка

Это первый подобный случай в России

Счастливая мама цветет и пахнет. Не зря ее - первую клонированную корову в России - зовут красивым, а главное, редким именем Цветочек. От дочки - ни на шаг. Уже три недели налюбоваться не может. Ножки у телки - резвые, копыта - стройные, душа - добрая, уши - пушистые. Вся в мать.

"Она у нас, как говорится, зашла с первого раза. И то, что она сразу оказалась нормальной мамочкой, способной давать живое потомство, конечно, это уникально. Потому что клонированные животные - не всегда так просто и легко получается с ними", - отметила Галина Сингина, заведующая лабораторией экспериментальной эмбриологии ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К.Эрнста.

Клонированными животными научный мир, разумеется, не удивишь. После овечки Долли, родившейся аж в 1996-м, свет увидели клоны свиньи, козы и верблюда, собак, жирафа и волков. Многих клонируют в коммерческих целях, за рубежом процесс поставлен на поток. За кошку - 35 тысяч долларов, за лошадь - 85. Но одно дело - получить, как оскароносная Барбара Стрейзанд, генетические копии любимой почившей собаки. А другое - служение науке. Наши подольские коровы куда более важны, поскольку мычат и рожают исключительно ради светлого будущего.

Лучшие умы Федерального исследовательского центра животноводства весьма успешно выводят новые, улучшенные породы путем клонирования и генетического редактирования. Вот жмется к суррогатной маме уже прилично подросший ягненок. Он тоже клон, родившийся в июне прошлого года. В нем течет кровь не только обычной покорной домашней овцы. Но и гордого дикого архара. Возможно, его потомство будет не хуже, чем у Цветочка.

"Это, в первую очередь, связано с обеспечением продовольственной безопасности нашей Московской области и Российской Федерации", - указал Георгий Филимонов, зампред правительства Московской области.

Достижение извечной мечты - получить самых здоровых, красивых и выносливых - дается сотрудникам центра кропотливым трудом, многочисленными исследованиями и бессонными ночами. Но оно того стоит. Среди главных целей клонирования - получение гипоаллергенного мяса и молока. Речь идет о жизни и здоровье не тысяч, но миллионов людей, страдающих аллергией. И Цветочек им поможет.

Кстати, дочку Цветочка назвали Декабристкой. Никаких исторических параллелей! Восстания клон не устраивает, требований не выдвигает, на мать, бабушку и ученых не мычит. Просто родилась она 30 декабря. Прямо-таки новогодний подарок. Причем весьма перспективный.

Ольга Стрельцова, Андрей Пашутин, Илья Шевырев, "ТВ Центр"

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