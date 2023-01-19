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Спасатели вытащили собаку со льдины на Москве-реке

15:01
  • четверг
  • 19 января 2023

Продрогшего пса отогрели на поисковой станции

Минувшим вечером спасателям пришлось вытаскивать собаку, застрявшую на льдине на Москве-реке, сообщает "ТВ Центр".

Пес Альф породы лаготто-романьоло, что, кстати, означает итальянская водяная собака, во время прогулки по Фрунзенской набережной неожиданно спрыгнул на лед.

У оказавшихся поблизости спасателей с собой было все необходимое: и гидрокостюмы, и аэролодка. Так что продрогшего питомца быстро достали и отогрели на поисковой станции, после чего мохнатого экстремала передали хозяевам.

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