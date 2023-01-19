Особая энергетика: тысячи верующих собрались в московских храмах

Сегодня - один из главных православных праздников

Сегодня один из главных православных праздников - Крещение Господне. С утра в московских храмах собрались тысячи верующих. После великого освящения воды желающие брали ее с собой. А ночью особо смелые окунались в городских купелях. Правда, настоящих крещенских морозов в столице так и не дождались.

В сочельник православного праздника - прихожане с канистрами и бутылками. После торжественной вечерней службы в храме Живоначальной Троицы в Останкине крестным ходом верующие идут к пруду. Здесь в иордани происходит великое освящение воды. Крест трижды опускается в водоем. После этого вода становится крещенской. Начинается ритуал омовения.

Традиция окунания в ледяную прорубь - не церковная, скорее народная. Так верующие прославляют крещение Иисуса Христа в водах Иордана, обретают новые силы и укрепляют дух. В этом году погода на Крещение - беспрецедентно теплая, вместо привычных трескучих морозов на 19 января пришлась кульминация оттепели. Ночью температура воздуха держалась около нулевой отметки, но ощущалось все гораздо холоднее - из-за пронизывающего ветра.

От проруби большинство купальщиков передвигаются бегом - скорее в тепло. Около иорданей в Москве развернули теплые городки с раздевалками, пунктами обогрева и полевой кухней. Чтобы было не скользко, уложили соломенные настилы. Плотные потоки людей шли до трех часов ночи.

В этом году в Москве оборудовали ледяные купели на 46-ти площадках: во всех округах столицы и девяти парках. До этого все водоемы проверили на качество воды и толщину льда.

"Лед должен быть не менее 25 сантиметров. Если тоньше 25 сантиметров, людей много, лед может треснуть. Люди могут провалиться просто-напросто", - объяснил Александр Кажуров, госинспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по г. Москве.

Чтобы таинство обошлось без происшествий, у купелей дежурят водолазы, спасатели, полицейские и врачи. А само пространство похоже на ледяную уличную ванну - там нет течения, со всех сторон ограничивают стенки.

Считается, что этой ночью вся вода приобретает особенные свойства. И она во всех источниках, даже из-под крана, становится святой. Крещенскую воду хранят и используют целый год. (

"И жилище окропляют, и пьют эту водичку, и умываются. И мыться будем, и по утрам пить - на целый год. Когда умоешься - чувство такое благое приходит к тебе", - говорят люди.

Сегодня у воды - особая энергетика, она как проводник библейского чуда, которое в этот день ощутят тысячи православных.

Наталья Тарасова, Сергей Долгих, Алексей Комаров, Эмиль Жабинский, "ТВ Центр"

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