Кремль допустил выход конфликта на Украине на новый уровень

Глобальной безопасности это не сулит ничего хорошего

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перспективы поставок Западом Украине вооружений для нанесения ударов по российской территории.

"Это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности", - приводит слова кремлевского спикера "Интерфакс".

Он добавил, что потенциально чрезвычайно опасна сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российские войска готовы уничтожить любое оружие, которое американцы и их союзники поставят на Украину.

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