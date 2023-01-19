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Кремль допустил выход конфликта на Украине на новый уровень

13:01
  • четверг
  • 19 января 2023

Глобальной безопасности это не сулит ничего хорошего

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перспективы поставок Западом Украине вооружений для нанесения ударов по российской территории.
США хотят помочь Украине ударить по Крыму

"Это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности", - приводит слова кремлевского спикера "Интерфакс".

Он добавил, что потенциально чрезвычайно опасна сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российские войска готовы уничтожить любое оружие, которое американцы и их союзники поставят на Украину.

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