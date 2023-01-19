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Песков ответил на сомнения Зеленского о том, "жив ли Путин"

13:10
  • четверг
  • 19 января 2023

Россия и наш президент есть и будут

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует осознать, что Россия и ее президент Владимир Путин есть и будут.

Так ответил спикер Кремля Дмитрий Песков на речь украинского лидера на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он выразил сомнение в том, "жив ли Путин".

"Понятно, что и Россия, и Путин для нынешней Украины и для Зеленского - это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно придется отказываться от всего российского, тем лучше для такой страны, как Украина", - сказал Песков журналистам (цитата по РИА Новости).

В Кремле добавили, что Россия рано или поздно добьется от Украины соблюдения ее условий. Чем раньше они будут учтены, тем быстрее Украина сможет приступить к восстановлению, подчеркнул Песков.

Ранее в Давосе Зеленский заявил, что якобы не понимает, с кем именно ему предлагают вести переговоры.

"Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой", - сказал Зеленский.

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