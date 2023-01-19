Лавров: НАТО обустраивается на севере Европы

Ранее эта территория во многом была нейтральной

Противодействие враждебным шагам НАТО и ЕС обсуждают сегодня в Минске. Туда прибыл глава нашего МИД Сергей Лавров, передает "ТВ Центр".

Министр провел встречу с главой белорусской дипломатии Сергеем Алейником. И также примет участие в совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств двух стран. А на переговорах с президентом Александром Лукашенко обсудил двусторонние отношения и сотрудничество в рамках Союзного государства. Отдельно остановились на ситуации вокруг Украины.

"Что касается специальной военной операции, мы предпринимаем вместе с нашими белорусскими союзниками, друзьями все необходимые меры, чтобы обезопасить себя от возможных поползновений, как вы сказали, ваших западных соседей. Мы видим, как на севере Европы, которая была во многом нейтральной территорией, сейчас обустраивается НАТО. Финляндия, Швеция. Все это очень близко от наших границ", - отметил Лавров.

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