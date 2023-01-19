Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналистки Курковой

Она умерла на 89-м году жизни

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советской и российской журналистки Бэллы Курковой.

"Президент Путин направил телеграмму соболезнований в связи с кончиной Бэллы Курковой", - сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Куркова скончалась сегодня ночью в возрасте 88 лет в больнице Санкт-Петербурга. Последнее время она тяжело болела.

Церемония прощания и похороны Курковой пройдут в ближайшую субботу, 21 января. Точной информации о времени и месте прощания пока нет, сообщил заместитель директора телеканала "Культура" Александр Ефимович.

В 1991 году Куркова возглавила дирекцию ВГТРК в Ленинграде, а в 2000 году - петербургскую дирекцию "Культуры".

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