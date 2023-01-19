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Путин окунулся в прорубь на Крещение

14:06
  • четверг
  • 19 января 2023

В этом году фото и видео не будет

В этом году президент России Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение.
Тысячи христиан окунулись в купели в крещенскую ночь

В ночь с 18 на 19 января глава государства окунулся в одну из иорданей Подмосковья. Фото- и видеокадров процесса не было.

"Президент принимал участие в крещенских купаниях, делал он это в Подмосковье. Собственно, на этот раз никаких фото или видеоматериалов нет. Просто сообщаем, что он последовал своей традиции", - заявил Песков (цитата по РИА Новости).

В 2022 году Путин не принимал участие в крещенских купаниях из-за пандемии коронавируса. В 2021 году Путин окунулся в иордань в Подмосковье.

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