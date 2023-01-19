ВС России заняли выгодные рубежи на южнодонецком направлении

Уничтожено более 30 украинских военнослужащих

Российская армия заняла более выгодные рубежи на южнодонецком направлении.

Об этом в четверг, 19 января, в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи", - отметил он.

Кроме того, на данном направлении ВС России уничтожили более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

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