ВС России заняли выгодные рубежи на южнодонецком направлении

Уничтожено более 30 украинских военнослужащих
Российская армия заняла более выгодные рубежи на южнодонецком направлении.
Об этом в четверг, 19 января, в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На южнодонецком направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи", - отметил он.
Кроме того, на данном направлении ВС России уничтожили более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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