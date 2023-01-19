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Минцифры: позиция по блокировке YouTube не изменилась

14:19
  • четверг
  • 19 января 2023

Хостинг закрывать не будут

Минцифры России продолжает выступать против блокировки видеохостинга YouTube в стране.

Позиция ведомства остается неизменной, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

"Позиция Минцифры по этой части не поменялась", - сообщил глава Шадаев (РИА Новости).

Он отметил, что YouTube не нужно блокировать, лучше говорить о рыночной конкуренции – создании российского аналога.

Ранее руководитель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о скором закрытии YouTube. Те, кто продолжит им пользоваться, будут наказаны.

"В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание после того, как он будет запрещен", - сказал накануне Пригожин.

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