Смартфон заменит россиянам документы в бытовых случаях

Например, при покупке алкоголя

Глава Минцифры Максут Шадаев предложил использовать смартфоны для подтверждения личности в бытовых ситуациях.

Например, удобно предъявлять документы через смартфон при покупке алкоголя или при проходе в бизнес-центр, сообщил он РИА Новости.

"Ракурс на то, что смартфон, который в руках человека, должен заменить некоторые документы, которые сейчас люди вынуждены носить дополнительно. Все в одном устройстве, в одном приложении. Понятно, что мы говорим про какие-то бытовые ситуации, но бытовые ситуации - это как раз наиболее частотные случаи", - объяснил Шадаев.

Ранее Шадаев в очередной раз заверил, что В России не собираются блокировать видеохостинг YouTube.

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