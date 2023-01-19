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Новый флагманский центр больницы имени Вересаева начал прием пациентов

14:58
  • четверг
  • 19 января 2023

Здесь сконцентрированы новейшие технологии и самое современное оборудование

Новый флагманский центр больницы имени Вересаева начал принимать пациентов. Медучреждение стало первым в Москве, которое работает по новому стандарту экстренной помощи, передает "ТВ Центр".

Фактически, комплекс стал местом, где сконцентрированы новейшие технологии и самое современное оборудование. В распоряжении врачей есть аппараты КТ и МРТ, ангиографы, рентген-установки, девять профильных операционных, одна из которых - гибридная.

За первые дни работы команда центра уже оказала помощь более чем 150 пациентам. Большая часть из них поступила в состоянии средней тяжести, но были и те, кто нуждался в реанимации.

"По первым суткам 20% больных, которые к нам попадают, это больные тяжелые, реанимационные, то есть по красному потоку. 45% это больные средней степени тяжести, они идут по желтому потоку, 35% это больные, которые идут по зелёному потоку. Больные разнопрофильные - с инсультом и инфарктом, с различными травмами, с патологиями. То есть практически весь спектр", - отметил Игорь Парфенов, главный врач Городской клинической больницы имени В.В. Вересаева.

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Новый флагманский центр больницы имени Вересаева
Новый флагманский центр больницы имени Вересаева
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