В Варшаве считают, что Москве хватит резервов для СВО

Россия имеет достаточно финансовых и мобилизационных резервов для продолжения спецоперации на Украине. Такое заявление сделал в четверг, 19 января, начальник Генерального штаба Войcка польского Раймунд Анджейчак.

Польский военный напомнил высказывание Наполеона Бонапарта о том, что "для ведения войны нужны только три вещи: деньги, деньги и деньги". Деньги, по словам Анджейчака, у России "все еще есть" и "сохраняется основной фактор" ведения боевых действий.

Глава Генштаба Польши отметил, что до санкций у России было 600 млрд долларов резервов, 300 млрд долларов из них было заморожено международными финансовыми центрами. Однако оставшихся средств, при расходовании по 100 млрд долларов в год, хватит еще на два года боевых действий, по расчетам военного.

Кроме того, Анджейчак отметил огромный мобилизационный ресурс России, заявив, что "это мощная страна, в которой проживает более 140 млн человек. Мобилизовать 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч человек не является невыполнимым".

Еще один фактор, который отметил Анджейчак, — то, что в ходе спецоперации ресурсы России уменьшаются намного медленнее, чем ресурсы Украины. Первая потеряла 5% ВВП за год, а вторая — 30-40%, цитирует главу Генштаба Польши агентство РАР.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что недругам не имеет смысла надеяться на истощение запасов российского высокоточного оружия и внимательно "калькулировать" оружейные пуски и залпы ВС России. Политик подчеркнул, что "продолжение следует" и оружия "всем хватит".

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