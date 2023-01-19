Боррель анонсировал "избавление" всех стран ЕС от российских энергоресурсов

Исключение может составить лишь Венгрия

До конца 2023 года все страны Евросоюза, за исключением, возможно, Венгрии, избавятся от поставок энергоресурсов из России. Такое мнение в четверг, 19 января, высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава евродипломатии оценил темпы сокращения зависимости европейских государств от российских энергоресурсов.

По мнению Борреля, уже в течение 2023 года этой зависимости может быть положен конец. Исключение, считает политик, может составить лишь Венгрия "по политическим причинам", сообщает ТАСС.

Ранее источники отмечали, что у России есть шанс восстановить статус главного поставщика энергоресурсов в Евросоюз и вновь стать ключевой фигурой на европейском энергетическом рынке. Несмотря на стремление Евросоюза к энергетической независимости и попыткам найти альтернативы российским энергоресурсам, они остаются наиболее доступными для европейских стран.

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