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Боррель анонсировал "избавление" всех стран ЕС от российских энергоресурсов

15:38
  • четверг
  • 19 января 2023

Исключение может составить лишь Венгрия

До конца 2023 года все страны Евросоюза, за исключением, возможно, Венгрии, избавятся от поставок энергоресурсов из России. Такое мнение в четверг, 19 января, высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Немецкая энергокомпания Wintershall объявила об уходе из России

Глава евродипломатии оценил темпы сокращения зависимости европейских государств от российских энергоресурсов.

По мнению Борреля, уже в течение 2023 года этой зависимости может быть положен конец. Исключение, считает политик, может составить лишь Венгрия "по политическим причинам", сообщает ТАСС.

Ранее источники отмечали, что у России есть шанс восстановить статус главного поставщика энергоресурсов в Евросоюз и вновь стать ключевой фигурой на европейском энергетическом рынке. Несмотря на стремление Евросоюза к энергетической независимости и попыткам найти альтернативы российским энергоресурсам, они остаются наиболее доступными для европейских стран.

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
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