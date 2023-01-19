В Херсонесе прошло празднование Крещения Господня

В Крыму в этом году обошлось без крещенских морозов

День Крещения Господня, или Богоявления, отмечают сегодня православные верующие. В храмах совершают чин великого освящения воды. А желающие совершить омовение, окунулись в праздничную ночь в специальные купели, устроенные на водоемах. Многие делают это и сегодня. Массовые крещенские купания прошли в крымском Херсонесе.

Крестный ход в Херсонесе – все равно что хождение по святой земле, считают паломники. Именно здесь, по мнению историков, полгода проповедовал ученик Христа – Апостол Андрей. Ежегодно сюда приходят и сотни жителей Севастополя – окунуться в освященные воды Черного моря.

В Крыму в этом году обошлось без крещенских морозов. На улице тепло - +15, в море комфортно. Вода в Карантинной бухте прогрелась до +10. Но для некоторых и это почти что купание в проруби.

Сюда приходят семьями. Одни умываются морской водой, другие – погружаются полностью, как и положено – три раза. Безопасность обеспечивают спасатели. Накануне они обследовали дно. Сегодня дежурят в воде и на берегу, где развернуты пункты обогрева. На полуострове оборудуют и купели возле храмов, но многие стараются совершить обряд именно в море.

Уже в 4 веке Херсонес был не только военным, но и духовным форпостом Византии в Северном Причерноморье. И именно этот символ сумел взять Владимир. Русский князь потребовал в жены сестру императора Василия – Анну. Условием для брака стало принятие варваром христианства.

"Он думал о том, что есть великие достижения, а ведь Византия переняла достижения античной культуры, античной философии. И есть нравственные идеалы веры христианской. Вот здесь произошла эта спайка тех древних достижений и нравственных идеалов, которые пришли на Русь и обрели новые качества", - рассказала Ирина Каткова, заведующая сектором музейно-просветительской работы ГИАМЗ Херсонес Таврический.

За тысячелетнюю историю на территории Херсона было построено более 60 храмов. Начиная с первых раскопок в 19 веке, археологи ставили главной целью – найти колыбель русского христианства.

Долгое время считалось, что князя Владимира крестили в одном из храмов на главной площади Херсонеса. Один из них находился там, где сейчас возвышается Владимирский собор. Но в 80-е годы прошлого века ученые установили более подходящее под описание место – это комплекс, открытый еще графом Уваровым.

В том же году крестили Киев, затем Новгород и другие центры Руси. Князь Владимир, породнившись с Византийским императором, поднял значимость Руси до уровня европейских держав. Но была и другая стратегическая задача - связать эти обширные территории, где проживало огромное количество разрозненных славянских племён, одной верой.

Одним из первых указов князь Владимир отменил смертную казнь. А в основе русского общества с этих пор не страстная, а так называемая жертвенная любовь. Готовность отдавать себя на благо других, как это делать мать ради своего дитя, как делает солдат ради Отечества.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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