Иран отказался признать вхождение в состав России Крыма и новых регионов

При этом Тегеран подтвердил "отличные" отношения с Москвой

Иран не собирается признавать вхождение в состав России Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Такое заявление сделал в четверг, 19 января, иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан.

Министр заявил, что Тегеран признает суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, "несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы", Иран не признает присоединение к России Крыма и четырех новых регионов.

Иранские власти, по словам Абдоллахиан, настаивают на своем последовательном принципе во внешней политике. Это означает, что "когда мы говорим, что конфликт на Украине – это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся", сообщает РИА Новости.

11 января президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Политики высказались в пользу последовательной реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах, а также договорились о проведении ряда двусторонних контактов на высоком уровне.

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