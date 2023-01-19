ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Иран отказался признать вхождение в состав России Крыма и новых регионов

15:57
  • четверг
  • 19 января 2023

При этом Тегеран подтвердил "отличные" отношения с Москвой

Иран не собирается признавать вхождение в состав России Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Такое заявление сделал в четверг, 19 января, иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан.
Блинкен отверг позицию России по новым регионам

Министр заявил, что Тегеран признает суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, "несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы", Иран не признает присоединение к России Крыма и четырех новых регионов.

Иранские власти, по словам Абдоллахиан, настаивают на своем последовательном принципе во внешней политике. Это означает, что "когда мы говорим, что конфликт на Украине – это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся", сообщает РИА Новости.

11 января президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Политики высказались в пользу последовательной реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах, а также договорились о проведении ряда двусторонних контактов на высоком уровне.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Крым
Крым
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.