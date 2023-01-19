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Лавров и Лукашенко обсудили укрепление Союзного государства

16:24
  • четверг
  • 19 января 2023

Стороны поднимали различные вопросы углубления сотрудничества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 19 января, принял российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Белоруссия и Россия договорились о совместной промышленной политике

Стороны обсудили все стратегические направления дальнейшего углубления союзничества в соответствии с договоренностями, которые достигаются главами государств в контексте продвижения интересов Союзного государства России и Белоруссии, рассказал Лавров.

Глава МИД России уточнил, что это касается различных вопросов и в военно-политической сфере, в сфере обеспечения безопасности, в экономической, гуманитарной и во всех других областях, "в которых наши государства функционируют".

Россия и Белоруссия и Белоруссия подписали меморандум об укреплении биологической безопасности, который направлен на купирование угроз со стороны третьих стран. В рамках реализации этого документа подразумевается регулярный обмен информации между структурами с тем, чтобы при необходимости вырабатывать методы реагирования.

Сергей Лавров также отметил, что на фоне снижения зависимости от стран Запада существенно выросли объемы двустороннего товарооборота, который достиг рекордных показателей — 50 млрд долларов.

При этом министр выразил мнение, что, "наверное, надо уже в каких-то других денежных единицах считать, а не в долларах, чтобы нам было всем понятнее", сообщает ТАСС.

В декабре 2022 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели очередные переговоры, стороны обсудили развитие интеграции двух стран. Российский лидер отметил мощный рывок в развитии двусторонних торгово-экономических связей и подчеркнул, что "еще до всяких событий в рамках специальной военной операции, до этого, в 2021 году, вырос на треть и достиг 38,5 млрд долларов".

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