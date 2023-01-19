В рядах ВСУ упал морально-боевой дух

Украинские бойцы оставляют позиции

Актуальные данные о ходе спецоперации. Как сообщили в нашем Минобороны, подразделения Южного военного округа продолжают успешное наступление на донецком направлении. Российские подразделения нанесли огневое поражение противнику в районе населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское на территории ДНР. За сутки там уничтожены до 80 украинских националистов, а также тяжелая боевая техника, в том числе западного производства. Потери враг несет и на других направлениях.

Неизменный ритуал перед вылетом – погладить боевую машину, мысленно пообщаться с ней. Команда – на взлет. Пары штурмовиков движутся на предельно малой высоте. Пилоты уже знают координаты замаскированных укреппозиций ВСУ.

Выпустив ракеты, отстреливают тепловые ловушки и делают резкий маневр, чтобы уйти от ударов с земли. По данным Минобороны, на Купянском направлении армейской авиации за сутки удалось уничтожить две самоходные гаубицы "Акация", бронемашину и около 30 националистов.

Его называют "кочующий миномет". 82-миллиметровое орудие ведет огонь прямо из кузова грузового "Урала". Тактика заключается во внезапном появлении у рубежей противника и быстрой смене огневой позиции. Автоматический миномет "Василёк" способен выпускать до 120 снарядов в минуту, орудие отличает высокая точность стрельбы.

Поддержать пехоту на передовой – такую задачу получил и расчет гаубицы Д-20. Штурмовики находятся в семи километрах от позиции артиллеристов, но орудие способно вести прицельный огонь на расстоянии вдвое больше. Точность стрельбы корректируют операторы беспилотников.

Беспилотники успешно используют и как оружие. Очередное видеосвидетельство: дрон 1-го Донецкого армейского корпуса подлетел к окопам ВСУ и точно сбросил гранаты. Тяжелораненый противник не может самостоятельно покинуть опасный квадрат.

Продолжаются ожесточенные бои за Артемовск. У противника – проблемы с пополнением резерва и ротацией гарнизона, хромает морально-боевой дух. Это подтверждает видео, снятое от первого лица. Бойцы ВСУ сообщают комбату, что в их роте не осталось медиков, а командир роты взял больничный, узнав об отправке в Артемовск.

Не сможет больше Киев рассчитывать и на двух своих осведомителей в Херсонской области. В Геническе полицейские задержали 32-летнего местного жителя. В его смартфоне были сведения о расположении российских военных, техники, блокпостов, которые он слал знакомому, имеющему отношение к ВСУ. Вскоре была установлена и личность пособника. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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