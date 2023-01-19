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Собянин рассказал об открытии образовательного комплекса и детсада в поселении Сосенское

16:19
  • четверг
  • 19 января 2023

В школе создана комфортная и безопасная среда

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал об открытии двух новых образовательных учреждений в ТиНАО, в поселении Сосенское. Речь идет о школе на 550 учеников с дошкольным отделением для 200 детей. Также открыт детский сад на 220 детей.

Здание школы возведено по индивидуальному проекту. В ней предусмотрена медиалаборатория с профессиональной студией звукозаписи, а также специальное пространство с оборудованием для изучения физики и технологий. Для учащихся в школе создана комфортная и безопасная среда.

В детском саду созданы все условия для развития малышей. Предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, также появилось пространство для кружков.

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