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Минздрав предупредил о возобновлении роста заболеваемости гриппом

16:48
  • четверг
  • 19 января 2023

Доминирует по-прежнему свиной грипп

В России снова фиксируется рост заболеваемости гриппом, что требует особого внимания к своему здоровью. Об этом в четверг, 19 января, рассказал главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения России Роман Полибин.
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Эксперт отметил, что по-прежнему доминирующим в структуре заболеваемости является грипп типа А (Н1N1), известный как свиной грипп. При этом доля гриппа типа В имеет динамику к росту и составляет уже около 20%.

Снизить риск инфицирования гриппом помогает профилактика: использование масок, мытье рук с мылом, применение кожных антисептиков.

Самым эффективным средством против гриппа остается вакцинация. Как подчеркнул Полибин, среди привитых выявляются единичные случаи, при этом течение заболевания у таких пациентов чаще легкое, сообщает "Интерфакс".

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России фиксируют случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусной инфекцией. Чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей, у которых эти вирусы могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях.

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