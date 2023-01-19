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МИД России пообещал помочь "отрезвлению" ЕС и НАТО

17:02
  • четверг
  • 19 января 2023

Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров

Россия будет делать все, чтобы коллеги из НАТО и Евросоюз поскорее "протрезвели". Такое заявление в четверг, 19 января, сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Политик выразил надежду на то, что для членов ЕС и НАТО "отрезвление придет", а также пообещал, что "по крайней мере, мы будем делать все, чтобы наши коллеги из НАТО и Евросоюза поскорее протрезвели".

Лавров охарактеризовал западных коллег, как людей "зарвавшихся", которые ставят свои "неуемные политические амбиции, попытки реализации своего чувства собственного превосходства, свои колониальные и неоколониальные мечты и иллюзии выше интересов своих собственных народов", сообщает РИА Новости.

Европа между тем надеется добиться экономического спада в России, вводя санкции. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что антироссийские санкции "погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий".

Однако президент России Владимир Путин отметил, что "ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло": экономика на подъеме, о чем говорят и макроэкономические показатели, и социальные.

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