Великобритания отправит Украине партию ракет Brimstone

Информацию подтвердило британское Министерство обороны

Лондон поставит Украине 600 ракет Brimstone. Об этом в четверг, 19 января, рассказал британский министр обороны Бен Уоллес.

По мнению главы Минобороны Великобритании, эти ракеты "сильно помогут Украине доминировать на поле боя".

При этом Уоллес не стал уточнять сроки отправки ракет Brimstone украинским военным, сообщает ТАСС.

Ранее британские власти подтвердили намерение отправить на Украину танки Challenger 2. Однако источники указали, что это значительно меньше потребностей украинской стороны, которая еще в конце 2022 года говорила о необходимости получить 300 танков. При этом у Великобритании в составе ее Вооруженных сил всего 227 танков Challenger 2.

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