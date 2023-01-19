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Молдавия запросила у союзников системы ПВО

17:44
  • четверг
  • 19 января 2023

Кишинёв пытается "укрепить позиции" в условиях продолжающихся боев на Украине

Молдавия запросила у своих союзников системы противовоздушной обороны (ПВО) и воздушного наблюдения. Об этом в четверг, 19 января, рассказала молдавский президент Майя Санду.
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Политик заявила, что Украина по-прежнему должна оставаться в приоритете международной помощи, однако Молдавия также "надеется получить некоторые" системы.

Санду не стала конкретизировать, какие именно виды систем ПВО и воздушного наблюдения просит Кишинёв. Также не уточняется, кто именно и в какие сроки может предоставить Молдавии требуемое вооружение и технику, сообщает ТАСС.

Ранее президент Молдавии Майя Санду сделала заявление о стремлении Кишинёва к укреплению стратегического партнерства с США. Она обсудила с вице-президентом Соединённых Штатов Камалой Харрис совместные усилия по поддержанию мира и порядка в Молдавии.

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