Поставок других видов вооружения добиться удалось, заявили в Киеве

Властям Украины удалось разблокировать поставки из стран Запада всех видов вооружений, за исключением истребителей и дальнобойных ракет. Такое заявление в четверг, 19 января, сделал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД Украины, переговоры Киева со странами Запада о поставках вооружений занимают больше времени, чем хотелось бы украинским властям. Однако "в конце концов мы получаем все, о чем просим", заявил Кулеба.

Однако министр признал, что это не касается "двух больших вещей" — западных боевых истребителей и дальнобойных ракет. Когда "мы разблокируем дальнобойные ракеты и самолеты", украинский "перечень самого нужного оружия будет завершен", цитирует заявление Кулебы ТАСС.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия уничтожит любые вооружения, которые страны Запада направят Украине. Дипломат отметил, что риторика официальных лиц США становится все более воинственной. Говоря о том, что ВСУ могут применять американские вооружения, Вашингтон, по сути, подталкивает Киев к совершению террористических актов в России.

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