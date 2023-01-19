МЭА признало высокую устойчивость российского экспорта нефти

Показатели остаются на высоком уровне вопреки прогнозам

Российский экспорт нефти оказался более устойчивым, чем прогнозировалось год назад. Об этом в четверг, 19 января, рассказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

В интервью агентству Reuters Бирол отметил, что в своем прежнем прогнозе "он был прав с точки зрения "направления движения", хотя в целом российский нефтяной экспорт продемонстрировал более значительную устойчивость, чем он прогнозировал.

Однако Бирол выразил уверенность в том, что экспорт нефти из России все равно покажет снижение в первом квартале 2023 года, хотя нефть и нефтепродукты России будут покупать в Азии, в частности в Индии и Китае.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что объем добычи нефти в России в 2022 году достиг 535 млн тонн. Доходы федерального бюджета в нефтегазовой сфере, по словам замглавы кабмина, за 2022 год выросли на 28%, несмотря на внешние санкции.

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