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Собянин: Больше 50 тыс. занятий для врачей провели в кадровом центре Депздрава Москвы

18:24
  • четверг
  • 19 января 2023

Кадровый центр оснащен самым современным оборудованием

В Кадровом центре Департамента здравоохранения столицы разработано свыше 40 образовательных программ. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

По его словам, с момента образования в 2021 году в Кадровом центре провели уже более 50 тысяч занятий. "Одна из важнейших задач городского здравоохранения Москвы - непрерывное развитие профессиональных навыков медицинских работников", - сообщил Собянин.

Кадровый центр не имеет аналогов в России и Восточной Европе. Он оснащен самым передовым медицинским оборудованием. Врачи могут там оттачивать свои практические навыки.

В 2022 году в Кадровом центре более 20 тысяч врачей прошли оценку профессиональных навыков.

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