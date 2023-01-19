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США анонсировали "экстраординарные меры" из-за риска дефолта

18:46
  • четверг
  • 19 января 2023

Такую угрозу создает достижение потолка госдолга

США в четверг, 19 января, должны, по расчетам, достичь потолка государственного долга. Это требует применения "экстраординарны мер" во избежание дефолта, который становится возможным в начале лета 2023 года. Об этом предупредила американский министр финансов Дженет Йеллен.
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Под "экстраординарными мерам" понимается, в частности, приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды, обслуживающие работников бюджетной сферы.

Йеллен заявила, что ее ведомство пока не может оценить, сколь долго экстраординарные меры позволят продолжать выплаты по правительственным обязательствам. Она сочла маловероятным, что запас денежных средств и ресурсы экстраординарных мер будут исчерпаны до начала июня.

При этом потенциальный дефолт способен причинить "непоправимый вред" американской экономике, благосостоянию ее граждан и глобальной финансовой стабильности, цитирует заявление министра РИА Новости.

В США при этом звучит недовольство тем, что на фоне собственных экономических проблем американские власти тратят деньги налогоплательщиков на помощь Киеву. Конгрессмен Марджори Тейлор Грин поинтересовалась, не превратилась ли Украины в 51-й штат США и какую должность занимает украинский президент Владимир Зеленский в американском правительстве, если Киев получает такие средства из бюджета США.

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