В Альянсе настроены скептически и не видят возможности для диалога

Угроза конфликта НАТО с Россией сохранится, независимо от исхода конфликта на Украине. Такое заявление в четверг, 19 января, сделал председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.

По мнению военного, "все согласны с фактом, что, несмотря на исход конфликта, Россия будет иметь те же амбиции".

Бауэр сделал из этого вывод, что независимо от исхода российской специальной военной операции на Украине, в которой НАТО оказывает всевозможную поддержку Киеву, "угроза не исчезает", сообщает РИА Новости.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее охарактеризовал западных коллег, как людей "зарвавшихся", которые ставят свои "неуемные политические амбиции, попытки реализации своего чувства собственного превосходства, свои колониальные и неоколониальные мечты и иллюзии выше интересов своих собственных народов".

Однако Россия будет делать все, чтобы коллеги из НАТО и Евросоюз поскорее "протрезвели", пообещал Сергей Лавров.

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