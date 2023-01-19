Запад продолжает снабжать Украину деньгами и оружием

Вашингтон втягивает в украинскую авантюру всё больше стран

Стокгольм принял решение выделить Украине новой пакет военной помощи, в который войдут самоходные артиллерийские установки и 50 БМП. Об этом объявил премьер Швеции Ульф Кристерссон. Он отметил, что также будут поставлены боевые роботизированные комплексы и противотанковые вооружения. Киев же продолжает мечтать о немецких танках "Леопард". Но Берлин до сих пор не определился.

Подробнее – в репортаже Лилии Акиньшиной

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"